Após a importante sobre o Cuiabá, por 2 a 0, no último sábado (2), o América se reapresentou na tarde desta segunda-feira no CT Lanna Drumond e iniciou a preparação com foco no próximo duelo, diante do Palmeiras.

Antes do treino houve uma conversa entre a comissão técnica e atletas sobre o último resultado e a sequência no Brasileirão. Os jogadores que foram titulares na última partida foram realizaram atividades regenerativas. Paralelamente, os goleiros realizam exercícios específicos da posição. Os atletas que permaneceram no campo participaram de treinamento coletivo.

Seguem no departamento médico o lateral-direito Eduardo, em tratamento de tumor ósseo na tíbai esquerda, e o atacante Berrío, que se recupera de um edema no joelho esquerdo.

O plantel jantou no CT Lanna Drumond e foi liberado. O time se reapresenta nesta terça-feira e treina na parte da tarde. O confronto diante do Palmeiras será nesta quarta-feira, 6, às 21h30, na Arena Independência.