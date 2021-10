Corpo de Angélica Lima foi localizado no Córrego Conquistinha (foto: Reprodução/Angélica Lima/Facebook)

Após três dias de buscas, os bombeiros conseguiram localizar o corpo de Angélica Silva Lima, de 35 anos. Ela estava desaparecida desde sexta-feira depois de ter sido arrastada com o veículo para o dentro do Córrego dos Carneiros, em Uberaba, durante um temporal que atingiu a região do Triângulo Mineiro.

O caso foi registrado entre os bairros de Lourdes e Antônio Barbosa.

Segundo a corporação, Angélica foi encontrada a 800 metros de onde o carro, um Gol de cor preta, estava. O veículo foi encontrado há 1,5 km do local onde foi arrastado.

A vítima já foi reconhecida e o corpo dela será periciado pela Polícia Civil antes de ser liberado para o velório.

A operação para localizar a vítima começou logo na sexta-feira, com 18 militares, cães farejadores e um drone, que esquadrinhou cerca de 29 quilômetros de extensão do córrego que desagua no Rio Grande.

Ainda segundo os bombeiros, a corporação registrou uma chamada na última sexta-feira em que um homem pedia ajuda para resgatar sua esposa que estaria dentro do carro durante o alagamento da avenida Padre Eddie Bernardes Silva. No entanto, a ligação teria caído e não foi possível obter mais informações sobre a ocorrência.