Minas Gerais registrou na tarde desta segunda-feira (4) a sua maior temperatura de outubro, com 41,5º marcados em São Romão, no Norte do Estado. O recorde de calor no ano do estado é do município de Montalvânia, que registrou no dia 22 de setembro impressionantes 42,4º.

Coincidentemente, 41,5º foi a mesma temperatura marcada em São Romão no dia mais quente de 2021. Nesta segunda, Montalvânia também sofreu com o calor, marcando 40,4º. Em seguida apareceu Araçuaí, também no Norte de Minas, com 40º.

Segundo o meteorologista Ruibran dos Reis, a previsão para os próximos dias ainda é de muito calor para esta semana. “Seguimos esperando calor e pancadas de chuva para todo o Estado até a sexta-feira (8)”, apontou.

Mas não foi só no Norte de Minas que o calor castigou. Em Belo Horizonte, os termômetros marcaram 35º nesta segunda. Para a capital mineira e região metropolitana, há possibilidade de chuva entre o fim da noite e início da madrugada de terça (5).