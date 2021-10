O Cruzeiro decidiu pela demissão de Rodrigo Pastana na noite desta segunda-feira (4). O diretor de futebol foi comunicado sobre a sua saída após uma reunião entre o técnico Vanderlei Luxemburgo e o mecenas Pedro Lourenço. O presidente Sérgio Santos Rodrigues acatou o que foi conversado pela dupla, conforme apurado pelo Super.FC. A decisão partiu do empresário que se responsabiliza pelo patrocínio máster do clube.

A saída do dirigente já era um desejo de Pedro Lourenço, que se tornou um dos responsáveis por financiar o futebol cruzeirense nas últimas duas temporadas. O empresário era favorável à demissão de Pastana e já deixou clara a sua preferência pela volta de Alexandre Mattos, que tem feito cursos no exterior e planeja atuar fora do país em suas próximas temporadas.

Ao sugerir a contratação de Vanderlei Luxemburgo, o patrocinador do clube, que é um dos sócios da rede de lojas conhecida como Supermercados BH, já havia falado sobre a possível troca na diretoria de futebol. A ideia era que chegasse um nome mais experiente para o cargo – foram discutidas algumas alternativas à época, mas o mandatário Sérgio Santos Rodrigues bancou a permanência do dirigente no cargo.

Antes de aceitar o convite do Cruzeiro, Rodrigo Pastana estava à frente do CSA e ostentava vários acessos no currículo. Ele obteve com Grêmio Barueri (2011), Criciúma (2012), Figueirense (2013), Guarani (2016), Paraná Clube (2017) e Coritiba (2019).

O seu objetivo na Toca da Raposa II era colocar o Cruzeiro novamente na elite do futebol nacional, o que acabou não conseguindo. Os mineiros estão na 12ª colocação da Série B, com 35 pontos, 13 a menos que o Goiás, quarto colocado da competição. O time tem 0,064% de chance de acesso à Primeira Divisão.