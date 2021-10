O Cruzeiro terá que pagar R$ 700 mil ao Atlético-GO se quiser ficar com Vitor Leque ao fim do empréstimo, que se encerra em dezembro de 2021. O valor foi inicialmente divulgado pela Rádio Sagres e confirmado pelo Super.FC.

Os mineiros terão que desembolsar o montante à vista para adquirir 50% dos direitos econômicos, de acordo com o contrato de cessão por empréstimo. A diretoria cruzeirense não confirma a situação.

O jogador de 20 anos foi titular do Cruzeiro nos dois últimos compromissos do Cruzeiro, o empate com o Guarani e a vitória sobre o Brasil de Pelotas (RS). Ele também esteve em campo na derrota para o CSA. No entanto, foi acionado durante a partida.

Visto como um nome de futuro pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, o atacante ainda não sabe se permanecerá na Toca da Raposa II ao fim do empréstimo. O Atlético-GO detém 100% dos direitos econômicos do jovem.