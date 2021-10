O atacante Berrío foi uma das últimas contratações do América para a temporada. Mas o jogador, que veio a pedido de Vagner Mancini, pouco foi utilizado até o momento por questões físicas. Em quase três meses, foram apenas 27 minutos em campo, somados em duas partidas pelo Brasileirão.

Quando chegou ao Coelho, estava sem atuar há cerca de 16 meses. A última partida oficial havia sido em março de 2020, quando ainda defendia o Flamengo, e entrou em campo na vitória do Rubro-Negro por 3 a 0 sobre o Botafogo, pela segunda rodada, no segundo turno do Campeonato Carioca, no Maracanã. Depois disso, passou pelo Khor Fakkan onde, em sete meses, não atuou.

No América, precisou passar por recondicionamento físico, durante um mês, para ganhar massa muscular e estar apto para retornar aos gramados após um longo período de inatividade.

De volta ao campo

Berrío fez sua estreia na partida contra o Ceará, em 28 de agosto; entrou aos 28 minutos do segundo tempo, no lugar de Ribamar. Foram 16 minutos em campo, três toques na bola, dois passes precisos e dois duelos pelo chão ganhos. O jogador não tentou finalizações, segundo o site de estatísticas de futebol Sofascore.

No jogo seguinte, contra o Athletico-PR, novamente entrou no decorrer da partida. Aos 33 minutos foi acionado para substituir Fabrício Daniel. 11 minutos jogados, nove toques na bola, sendo que acertou cinco dos seis passes que tentou, e teve uma finalização bloqueada.

Nem como suplente

Depois disso, esperava-se que Berrío tivesse sequência no time. Porém, foi o contrário. Contra o Corinthians, sequer esteve no banco de reservas. Após o jogo, Mancini revelou que o jogador havia sentido desconforto muscular na semana antes do confronto e por isso, foi preservado. Também não esteve disponível nas partidas seguintes contra São Paulo e Flamengo.

“A gente utilizou esse período para fortalecê-lo mais, diante de algumas valências físicas que ele precisa por ter ficado um tempo parado. Mas é um atleta que certamente vai estar à disposição”, afirmou Vagner Mancini, após o jogo com o Corinthians.

No último sábado (2), o América, por meio de sua assessoria, informou que o jogador apresentou dores no joelho esquerdo, devido a um edema e por isso, não estava disponível.

Agora, fica a expectativa de quando o atleta, de 30 anos, poderá colaborar com o Coelho. O colombiano tem vínculo até o fim de dezembro.