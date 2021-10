Muitos famosos tiveram de recorrer ao Twitter para fazer piadas sobre uma pane que tem levado instabilidade ao WhatsApp, Facebook e Instagram no início da tarde desta segunda-feira (4). Um exemplo foi o humorista Marcelo Adnet, que resolveu fazer um samba. “Caiu o zap zap do meu povo, ficamos sem conexão de novo”, brincou.

Gil do Vigor foi outro a fazer graça. “Zap caiu que morte horrenda”, postou. O padre Fábio de Melo usou um trecho bíblico para valorizar o Twitter, a única rede social que continuava ativa.

“Deus olhou pro Twitter e disse: “Mil cairão ao teu lado, mas tu permanecerás de pé”. Wesley Safadão também se divertiu com a situação. “Que diferença faz o zap cair se você nunca responde ninguém”, publicou.

O comediante Leandro Hassum lembrou que agora as pessoas teriam de conversar pessoalmente igual faziam os australopitecos. Bruno de Luca reclamou em tom de piada não ter um call center para reclamar quando caem as coisas que são de graça.

Um pico de queixas foi registrado pelo site Downdetector pouco depois das 12h nas três redes sociais –todas de propriedade do Facebook.

Deus olhou pro Twitter e disse: “Mil cairão ao teu lado, mas tu permanecerás de pé.” — padrefabiodemelo (@pefabiodemelo) October 4, 2021

Perto das 13h, eram cerca de 44 mil reclamações contra o WhatsApp, 13 mil contra o Instagram e 6.700 contra o Facebook, de acordo com o Downdetector.

A instabilidade já levou o WhatsApp ao primeiro lugar nos assuntos do momento no Twitter. Em segundo, está o aplicativo de mensagens Telegram, concorrente do WhatsApp e, em terceiro, Zuckerberg (em referência a Mark Zuckerberg, presidente-executivo do Facebook).

Além do Brasil, usuários de Portugal, Reino Unido, Índia e Estados Unidos também reclamam de instabilidade. Tanto os aplicativos quanto as versões desktop das redes apresentam instabilidade, assim como a página institucional do Facebook.

Em seu perfil oficial no Twitter, o WhatsApp escreveu que está ciente dos problemas e que está trabalhando para resolver o problema.

Também no Twitter, o Facebook publicou que “algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos apps e produtos”. A empresa afirmou que está “trabalhando para que as coisas voltem ao normal o mais rápido o possível” e que pede desculpas pela inconveniência. Procurado pela Folha de S.Paulo, o Facebook não respondeu.