O filho do empresário Pedro Lourenço, Pedro Júnior, pode assumir o futebol do Cruzeiro após a demissão do diretor de futebol Rodrigo Pastana. Há conversas nos bastidores para que ele assuma o cargo de vice-presidente do futebol, que já foi ocupado por Itair Machado e Bruno Vicintin.

A sugestão para que Pedro Júnior assuma a condição de dirigente do clube partiu do pai, Pedro Lourenço, e conta com respaldo de Vanderlei Luxemburgo, que se reuniu com o empresário no horário do almoço nesta segunda-feira (4) para discutir questões referentes ao futebol do clube.

O presidente Sérgio Santos Rodrigues não participou do encontro, mas também não faz objeção pela possível entrada do herdeiro de Pedro Lourenço no departamento de futebol.

O Super.FC apurou que a possibilidade foi discutida para que Luxemburgo tenha alguém de sua confiança no departamento de futebol. O treinador aguarda uma posição da cúpula para se decidir sobre o dirigente que cuidará do esporte a partir de 2022.

No início da noite desta segunda-feira, a diretoria cruzeirense decidiu pela demissão de Rodrigo Pastana, conforme adiantado pelo Super.FC.

A permanência de Luxemburgo será discutida entre as partes nos próximos dias. O técnico quer, além de respaldo no futebol, que os salários sejam mantidos em dia na próxima temporada.