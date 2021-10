A situação do Atlético na tabela do Campeonato Brasileiro é muito tranquila, com dez pontos de vantagem na liderança e enfrenta a Chapecoense nesta quarta-feira (6), pela 24ª rodada. Para este confronto contra o lanterna da competição, o técnico Cuca deve ter sete desfalques, entre jogadores lesionados, suspensos e convocados.

O zagueiro Junior Alonso (Paraguai), o lateral-esquerdo Guilherme Arana (Brasil) e o meia Alan Franco (Equador) foram convocados por suas seleções e ficam de fora pelo menos dos próximos jogos, até a 26ª rodada do Brasileirão, já que a CBF decidiu não adiar as rodadas por causa da data Fifa.

Enquanto os atacantes Eduardo Vargas (Chile) e Savarino (Venezuela), que costumam ser convocados por suas seleções, ficaram de fora por causa de lesão. Vargas tem uma lesão de grau 3 e desfalca o Galo por tempo indeterminado, mas Savarino já se recuperou do problema na coxa, porém não foi convocado, já que a Venezuela achou que ele não teria condições de atuar.

O meia Matias Zaracho fica de fora deste confronto contra a Chape por ter recebido o terceiro cartão amarelo no jogo diante do Internacional, então cumpre suspensão. O atacante Diego Costa segue em recuperação de lesão na coxa e o lateral-direito Mariano, que foi substituído contra o Inter ainda no primeiro tempo com um desconforto muscular, será reavaliado e é dúvida.

No lugar de Alonso, Cuca tem Réver e Igor Rabello para formar a dupla de zaga com Nathan Silva, mas deve optar por Réver. Na lateral-esquerda, Dodô é o substituto de Arana, enquanto pelo lado direito, se Mariano não puder jogar, Guga é titular.

Franco não é utilizado por Cuca, então não será desfalque no time titular. Com Vargas e Diego Costa de fora, Hulk, Keno e Savarino podem formar o trio de ataque titular, já que Zaracho desfalca o time pelo meio e Cuca pode optar pelo esquema 4-3-3.