Os quatro jogadores do Atlético convocados para representar suas seleções nas Eliminatórias para a Copa do Mundo já foram liberados pelo clube e, desta vez, o atacante Savarino ficou de fora da lista venezuelana. Na noite desse domingo (3), a Federação Venezuelana de Futebol (FVF) divulgou um comunicado para justificar a ausência do jogador atleticano.

Na data Fifa anterior, Savarino sofreu uma lesão na coxa na partida entre Venezuela e Paraguai também pelas Eliminatórias, no dia 9 de setembro. No dia 12, o Galo confirmou a lesão do jogador e não informou o tempo de recuperação, mas a FVF estimou que ele precisaria de quatro semanas para se recuperar e, por isso, não convocou o jogador.

Porém Savarino voltou aos gramados no dia 29 de setembro, na eliminação na Libertadores para o Palmeiras, ficando 12 minutos em campo, e também no último fim de semana contra o Internacional pelo Brasileirão.

“Esse tipo de lesão requer normalmente quatro semanas de recuperação, por isso seu nome não foi incluído na lista de 50 jogadores enviada aos clubes para a rodada tripla, já que, pelo tempo da lesão, ele não estaria disponível. No entanto, para surpresa do departamento médico Vinotinto, ele jogou no dia 28 por 12 minutos, depois de apenas 19 dias”, escreveu a federação em nota.

Entre os torcedores venezuelanos, criou-se uma polêmica em relação a não convocação do atacante atleticano. Por lá, especulava-se que o atacante pediu para não estar na lista para não desfalcar o Galo nas partidas do Brasileirão. Em suas redes sociais, Savarino desmentiu o boato em uma publicação que foi apagada depois.

“Não sou de ver comentários, mas entendo as opiniões dos venezuelanos. Meu compromisso com a seleção segue como o primeiro dia. Cada convocação é um sonho para mim.

1 – Esperei a convocação, mas ela não chegou.

2- Meu clube não me informa de uma convocação.

3- Estou em fase final de recuperação, por isso devo retomar o ritmo.

Se não estou convocado, devo jogar pelo meu clube. Quem me conhece sabe que se recebo o chamado da minha seleção, o encaro como se fosse a primeira vez. Abraços para todos e também para os meus companheiros de seleção. Que Deus abençoe a todos”, escreveu Savarino em uma publicação que foi apagada das suas redes sociais