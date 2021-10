Grávida de seis meses, a atriz Thaila Ayala, 35, conta que antes da atual gestação de Francisco ela já havia perdido dois bebês. Segundo ela, que é casada com o ator Renato Góes, 34, esse fato trouxe menos medo na gravidez.

“Nesta terceira tive menos medo, porque como já tinha passado por essas duas situações, um aborto espontâneo e uma gravidez nas trompas, eu entendi que Deus manda para a gente. Que quando tivesse que vir, iria dar certo”, disse.

Thaila teve de passar por uma cirurgia depois de perder uma das trompas. “Passei por uma cirurgia meio assustadora, porque foi em cima da hora. O bebê, ao invés de descer com sangue e tudo, subiu para o abdômen. Então, meus órgãos ficaram todos boiando com um litro de sangue sujo, o que é perigoso”, afirmou.

O primeiro aborto espontâneo aconteceu em novembro e a cirurgia foi feita em fevereiro. Em abril de 2021, conseguiu engravidar de Francisco.

Porém, nem mesmo todos esses perrengues fizeram com que a atriz desistisse do sonho de dar um irmão ou irmã para Francisco. Ela revela que já pensa em ou gerar mais um herdeiro ou adotar, o que é um sonho que sempre teve.

Thaila Ayala está atualmente no ar na reprise da novela “Ti Ti Ti” (Globo), no Vale a Pena Ver de Novo, e chegou a gravar já durante a pandemia o filme “Moscow”, que conta a história da vingança de Val (Ayala) contra o mafioso Tony (Schünemann).

A atriz é casada com o ator Renato Góes desde o final de 2019. Antes mesmo de oficializarem a união, ele já afirmava ter pressa para ser pai. “Coitada da Thaila. Desde que eu a conheci digo para ela: ‘Neguinha, estou doido para ser pai'”, contou ele ao site F5, em janeiro de 2019.

E por falar em perrengues, em setembro Thaila passou por mais um nos Estados Unidos. A atriz resolveu estocar guloseimas por medo de enchentes e tornado que poderiam chegar a Nova York. Em seu Instagram, mostrou o que havia comprado para não ter de sair de casa.

“Temporal caindo em Nova York. Vários alertas caindo no celular de furacão, de ventania, de inundação. Corri na farmácia, estou ensopada, mas vim me preparar. Me preparei bem”, disse ela antes de mostrar sorvetes, chocolates, salgadinhos e mais guloseimas.