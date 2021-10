Um homem de 42 anos foi agredido e roubado enquanto estava com uma garota de programa em um motel em Uberaba, no Triângulo Mineiro, neste domingo (3). De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima levou tapas e foi obrigada a fazer compras com o cartão de débito e transferência por meio de Pix.

Ainda de acordo com o registro, a vítima abordou uma viatura e contou que estava em um quarto de hotel com a garota de programa, quando foi surpreendido por um homem que disse ser marido da prostituta. Ele estava junto com duas travestis. Os três estavam armados com uma faca.

Eles procuraram dinheiro na carteira da vítima e como não encontraram fizeram com que ela fizesse R$ 300 em compras em um máquina de cartão de crédito e débito. Depois disso, eles ainda obrigaram o homem a fazer uma transferência de Pix, no valor de R$ 1.300 e fugiram.

A vítima conseguiu pegar o nome da pessoa para quem foi feito o Pix e repassou para a polícia. Os militares encontraram um suspeito de 19 anos que indicou onde estava o homem de 28 anos que se identificou como marido da garota de programa.

Na casa dele estava apenas a mulher dele que permitiu a entrada dos policiais na residência. Foram encontradas armas e drogas no local. A mulher e o jovem de 19 anos foram detidos e o material ilícito apreendido e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. O suspeito de 28 anos e as travestis não foram localizados.

O recepcionista do motel disse que viu o trio entrar no local, mas não desconfiou de nada, já que a movimentação é grande no estabelecimento.