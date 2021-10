Solidão. Esse foi o motivo alegado por um idoso de 90 anos para abusar sexualmente de uma cadelinha no município de Ipaba, na região do Rio Doce. O suspeito foi preso pela Polícia Militar (PM) de Meio Ambiente de Ipatinga, na região do Vale do Aço, no último sábado (2).

De acordo com a corporação, foram recebidas inúmeras denúncias sobre a prática de zoofilia e maus-tratos contra o animal por parte do idoso. Junto com as solicitações, estavam também vídeos que mostravam a prática criminosa.

Por se tratar de uma ocorrência envolvendo um idoso em situação de vulnerabilidade social, a PM também acionou a assistência social do município, que encaminhou um psicólogo para acompanhar a prisão.

A cadela foi resgatada e levada para um hospital veterinário, onde precisou permanecer sob acompanhamento devido a lesões sofridas em seu útero. Após se recuperar, ela será oferecida para adoção.

Ainda conforme a PM, o idoso será multado em aproximadamente R$ 2 mil. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Ipatinga.

A corporação aproveitou para alertar a população para que casos como este de maus-tratos aos animais sejam denunciados pelo Disque Denúncia, pelo telefone 181.