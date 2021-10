Droga e dinheiro foram apreendidos pela Polícia Militar | Foto: Divulgação

Ituiutaba, Minas Geais. Um homem de 25 anos foi preso no último sábado (02.out.2021), por volta das 15h40, no bairro Novo Tempo 2. Policiais Militares prenderam o suspeito por tráfico de drogas e apreenderam 13 papelotes de cocaína e uma bucha de maconha.

O homem foi abordado em atitude suspeita, quando conduzia uma motocicleta. Durante a busca pessoal foi localizado um tablete pequeno de maconha e grande quantia em dinheiro fracionado.

O homem já havia sido denunciado via disque denúncia por suspeita de tráfico de drogas em sua residência, situada no Bairro Novo Tempo 2. Ainda segundo as denúncias, o homem operava um “Disk entregas” de drogas em toda a cidade. Durante as diligências foram localizados papelotes de cocaína, balança de precisão e também materiais utilizados para o refino/mistura da droga.

MATERIAIS APREENDIDOS

13 papelotes de cocaína; 01 tablete de maconha; R$1.248,00; 01 telefone celular Samsung; 01 balança digital pequena; Colher, vasilha e medidor utilizado para o refino/mistura da droga.

Uma motocicleta NX 4 Falcon, de cor vermelha, também foi apreendida.

O homem, que não teve o nome revelado, foi apresentado à autoridade policial e deixado à disposição da Justiça.