Liam Gallagher, 49, contou ter dedicado uma música de seu novo álbum “C’mon You Know” ao próprio irmão Noel Gallagher, 54. Ao ser questionado sobre a faixa favorita de seu novo álbum, ele citou o próximo single que lançará chamado “Better Days”, que definiu como “cheio de sol”.

“E depois há outra canção, ‘I Wish I Had More Power ‘, e é dedicada a Noel. Sim, é uma musiquinha travessa, mas é adorável”, disse Liam referindo-se ao irmão, em entrevista ao The Chris Moyles Show na Radio X nesta sexta-feira (1º).

O ex-vocalista do Oasis, falou também sobre seu retorno solo para a cidade de Knebworth, no Reino Unido, em 2022 para a comemoração do 25º aniversário dos lendários shows que aconteceram na cidade em agosto de 1996 e deram vida ao documentário recém-lançado “Knebworth 1996”.

“Esta é a segunda parte da história. Estou animado. Quer dizer, eu já fiz isso antes e foi mega”, disse ao programa. “E o que é bonito é que tenho a chance de fazer de novo. Obviamente, estou mais velho e um pouco mais sábio e vou realmente absorver isso”, disse Liam.

O cantor anunciou no Instagram também na sexta-feira que “C’mon you know” será lançado dia 27 de maio de 2022, cerca de uma semana antes da apresentação em Knebworth, programada para acontecer em 4 de junho. “Sinto que posso entregar isso sozinho, obviamente com a banda e tal. Eu só acho que vai explodir”, concluiu.

De acordo com informação publicada recentemente no The Sun, apesar dos constantes rumores de que os irmãos rivais se reunirão, Noel disse que a chance passou. “Seria necessário um conjunto extraordinário de circunstâncias para que isso acontecesse”, pontuou o artista. “Não sou o tipo de pessoa que esquece o que foi dito e não esquecerei”.

“Artisticamente não faz sentido e não preciso do dinheiro. Nós terminamos por causa de um monte de pequenas coisas, foi a tempestade perfeita de pequenas coisas. Uma vez feito, estava feito”, disse categórico, em referência às brigas com o irmão Liam.

Noel, porém, admitiu que sua carreira não teria sido tão bem-sucedida se não fosse pela participação do irmão e vice-versa. “Eu não teria chegado a lugar algum sem ele e ele não teria chegado a lugar algum sem mim”, finalizou.

O Oasis foi uma banda formada em 1991, na cidade de Manchester, na Inglaterra, por Noel, Liam, Gem Archer, Andy Bell e Chris Sharrock. Eles venderam 70 milhões de discos em todo o mundo e colocaram oito singles e oito álbuns no topo das paradas do Reino Unido. A banda chegou ao fim de 2009 após inúmeras desavenças entre os irmãos Gallagher.