Uma mulher de 22 anos foi presa após abandonar o filho de 28 dias em um bar no Setor de Oficinas em Brazlândia, no Distrito Federal, e ir beber em outro estabelecimento com a mãe dela, avó do recém-nascido. O crime ocorreu por volta de 16h30 deste domingo (3). A criança ficou sozinha por mais de 2h e estava desnutrida.

De acordo com a Polícia Militar, policiais militares do Grupo Tático Operacional do 16º Batalhão (Gtop 36), receberam uma denúncia que havia um bebê abandonado no bar. Ao chegarem no local encontraram o recém-nascido em um carrinho de bebê. Não era possível averiguar se a criança estava viva, por isso o Corpo de Bombeiros foi acionado para o local e constatou que o menino estava visivelmente desnutrido.

Testemunhas contaram que o bebê foi deixado no local por uma mulher e que ela já tinha saído há mais de duas horas. Pouco tempo depois apareceu uma jovem de 22 anos e se identificou como mãe da criança. Ela contou que tinha ido para outro bar beber com a mãe dela e avó da criança.

Os militares pediram que a mulher amamentasse o bebê. Na sequência, ela foi presa por abandono de incapaz e levada a Delegacia de Polícia Civil. A criança foi entregue ao Conselho Tutelar.