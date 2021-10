Uma jovem 18 anos flagrou o namorado, de 42 anos, estuprando a irmã dela e cunhada do homem, de 12 anos. O crime aconteceu neste domingo (03.out.2021) em Lassance, no Norte de Minas Gerais. O suspeito estava beijando a vítima enquanto ela dormia e ainda tirou as roupas dela. O homem foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, a jovem contou que acordou de madrugada, sentiu falta do namorado e foi procurá-lo. Ela viu o quarto da irmã com a luz acessa e foi até o local. A jovem relata que viu o suspeito acariciando a adolescente com beijos no pescoço, percebeu que a adolescente estava nua da cintura para baixo e que o suspeito estava em cima dela. A mulher gritou com o namorado e começou a discutir com ele.

A vítima deu uma versão semelhante para os militares. Ela disse que estava dormindo e que acordou com a irmã gritando e com o cunhado em cima dela. Ela disse ter dormido de calça e calcinha, mas acordou sem as peças de roupas. Logo após o crime, o suspeito saiu da casa, foi para a empresa onde trabalha e se escondeu no local. A jovem levou a irmã para um hospital para passar por exames.

A polícia encontrou o suspeito na empresa. Ele contou aos militares que acordou de madrugada e que foi pegar água na cozinha. Quando passou pelo quarto da adolescente e foi pegar sua botina que estava no local. Ele disse que sentou-se na cama da adolescente para calçar as botas e que a namorada chegou gritando no quarto. O suspeito nega qualquer tipo de estupro.

O homem foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil e o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.