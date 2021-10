A Campanha Nacional de Multivacinação, voltada para adolescentes menores de 15 anos e que teve início na última sexta-feira (1º), poderá ser realizada ao mesmo tempo, e sem a necessidade de intervalo mínimo, que a imunização contra a Covid-19 para os adolescentes de 12 a 15 anos de Minas Gerais. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (4) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Segundo informações da pasta, a mudança ocorreu a partir de uma Nota Técnica do Ministério da Saúde, que autorizou a aplicação das vacinas contra o coronavírus simultaneamente às demais do calendário vacinal.

Com isso, os adolescente com idades entre 12 e 15 anos que forem às unidades de saúde para se imunizar contra o coronavírus, poderão também receber as outras doses conforme a necessidade de atualização do cartão de vacina, de acordo com as novas recomendações previstas no informe técnico do órgão federal.

De acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações da SES-MG, Josianne Dias Gusmão, a nova orientação contribui para garantia da atualização do calendário vacinal, com incentivo de ampliação de coberturas também para outras doenças.

“Até então, poderia acontecer de um adolescente nessa faixa etária, de 12 a 15 anos, precisar se vacinar contra a meningite C ou HPV, por exemplo. Se recebesse o imunizante contra Covid, deveria observar intervalo de aplicação, ou vice-versa. Agora é possível aplicar de forma simultânea ou sem esse intervalo mínimo. Como a pessoa poderia demorar a retornar à unidade de saúde, acabamos ganhando tempo e incentivando aumento da cobertura”, explica.

Medida é abrangente

Ainda de acordo com Josianne, a alteração não abrange apenas os adolescentes, que são o público-alvo dessa campanha, mas que é válida também para todos aqueles que precisarem atualizar o cartão de vacina.

“Como regra geral e considerando algumas exceções, todas as vacinas recomendadas no calendário nacional de vacinação podem ser administradas no mesmo dia, o que se aplica, agora, à vacina da Covid-19”, completou a coordenadora.

Ela garante que a aplicação de diferentes vacinas no mesmo momento são seguras. “A orientação inicial de um intervalo de 14 dias entre a aplicação das vacinas se dava pela necessidade de um monitoramento mais aprofundado do perfil de segurança. Atualmente, há um volume de dados que permite essas avaliações, o que possibilita recomendar a administração dos imunizantes Covid ao mesmo tempo das outras e conta com o respaldo da Câmara Técnica de Imunizações do Ministério da Saúde”, informa Josianne.

Outros países

Conforme a SES-MG, recentemente países como Estados Unidos e Reino Unido optaram por atualizar suas orientações referentes a coadministração das vacinas Covid-19 com as demais vacinas, para permitir esta prática.

Outro ponto destacado de forma positiva pela medida é o enfoque também nas outras doenças imunopreviníveis. “As pessoas têm procurado muito a vacina contra a Covid, essa nova doença é um assunto muito debatido. Mas temos que ter um olhar também para outras doenças, que contam com vacinas disponíveis e que nós precisamos ampliar as coberturas junto à população”, completa a coordenadora.

Indicações

Por fim, a secretaria explica que, ao realizar a administração simultânea de diferentes vacinas, o profissional de saúde deverá estar atento para as diferentes vias de administração de cada uma delas, que podem ser oral, intradérmica, subcutânea ou intramuscular, estabelecendo estratégias adequadas.

“A nova recomendação se estende, ainda, a administração de imunoglobulinas e/ou anticorpos monoclonais, bem como soros heterólogos. A exceção fica por conta de pacientes que tiveram Covid-19 e utilizaram, como parte de seu tratamento, anticorpos monoclonais específicos contra o SARS-CoV-2, plasma convalescente ou imunoglobulina específica contra o SARS-CoV-2. Para essas situações deve-se, preferencialmente, aguardar um intervalo de 90 dias para receber uma dose de vacina Covid-19”, finaliza a pasta.