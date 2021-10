O mês de setembro contabilizou 2.070 óbitos por covid-19 no estado do Rio de Janeiro, 35% a menos do que o registrado em agosto, quando 3.215 pessoas morreram em decorrência da doença e a variante Delta se tornou predominante no estado. Este é o menor número de óbitos provocados pelo vírus desde o início deste ano.

Em abril, período de maior mortalidade pela doença no estado, foram 7.905 vidas perdidas, 75% a mais do que contabilizado em setembro.

A Secretaria de Estado de Saúde identificou indicadores precoces, como atendimentos nas unidades de emergência, muito menores do que os registrados ao longo de toda pandemia. De acordo com o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, “esse é um momento de maior tranquilidade, mas que ainda requer colaboração da população, com adesão à campanha de vacinação, que tem se mostrado bastante satisfatória. Hoje, temos mais de 50% dos adultos com o esquema vacinal completo e mais de 90% com a primeira dose. Estamos caminhando para voltar à normalidade aos poucos”, avaliou.

Entre agosto e setembro, o Estado do Rio de Janeiro teve quase sete milhões de doses da vacina contra a covid-19 aplicadas, iniciou a campanha para adolescentes e autorizou a dose de reforço para idosos e profissionais de saúde.

O Estado do Rio aplicou quase 20 milhões de vacinas contra a covid-19 na população. Em relação ao número de casos, a queda foi de 83% na comparação entre a semana epidemiológica 33 (período entre 15 e 21 de agosto) com a 37 (de 12 a 18 de setembro).