O vôlei com conhecimento e independência jornalística

4 campeonatos disputados e nenhum pódio.

O Brasil, pasmem, passou longe das primeiras posições pelo mundo afora.

Já tinha sido assim no feminino com as seleções sub-18 e 20. Uma lástima.

A masculina, que foi sétima no mundial sub-19, repetiu a dose no sub-21 amargando a mesma posição com direito a derrota para a Bélgica na disputa do quinto lugar.

Assim termina temporada 2021 para as categorias de base do vôlei brasileiro com resultados catastróficos e que envergonham o país que um dia foi referência mundial.

A responsabilidade é da CBV, Confederação Brasileira de Vôlei.

A atual gestão começa a pagar o preço de uma administração irresponsável, caótica e sem qualquer planejamento.

A base, largada, é apenas um exemplo.

Vem muito mais por aí.

A CBV é hoje um barco à deriva.

Uma entidade sem rumo, sem direção, desgovernada e liderada por amadores que vendem a imagem de profissionais, mas na verdade são aventureiros absolutamente incapacitados.

A CBV virou cabide de emprego gente muito bem remunerada. Uma espécie de balcão de negócios.

Uma intervenção seria a saída.

A única por sinal.

Abrir a caixa preta da CBV e extirpar todos os elementos da atual diretoria, passando claro pelo presidente e seus comparsas.

E pensar que no início do ano existia a possibilidade de mudança.

Era o desejo de mais de 95% dos atletas.

Acontece que uma minoria, de mão pesada e bem remunerada, passando por federações, gente graúda e influente, votou pela continuidade do processo.

O que dizem eles agora?