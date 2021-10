Chegou a vez dos adolescentes de 15 anos de Belo Horizonte comparecerem aos postos de saúde para receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19, nesta terça-feira (5).

Segundo a Prefeitura da capital, só poderão receber o imunizante aqueles que completarem a idade até o dia 31 de outubro.

Para receber a vacina, o público deverá levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante de residência em BH.

Além disso, é necessário que os adolescentes estejam acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Confira aqui os pontos de vacinação.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru.

Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira abaixo os horários e endereços:

– UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 – Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h;

– Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 – Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h;

– UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 – Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h;

– Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 – Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h (Excepcionalmente na próxima semana, dos dias 4 a 9 de outubro, o ponto de vacinação da Faminas não estará em funcionamento).

Horário marcado

A Prefeitura de BH (PBH) esclarece ainda que não é necessário agendar o horário da vacinação em nenhum dos pontos, entretando, alguns centros de saúde estão oferecendo essa opção de vacinação com hora marcada para a aplicação da primeira dose. Ao todo, são 19 as unidades disponibilizando o serviço, que é um projeto experimental da Secretaria Municipal de Saúde.

Estes centros possuem um link para acessar a marcação que podem ser acessados clicando AQUI. “Os horários serão somente no turno da tarde, de segunda a sexta-feira, e de acordo com a disponibilidade de vagas do sistema. Para a marcação os usuários devem utilizar, preferencialmente, os navegadores Internet Explorer, Edge e Mozila Firefox”, completa o município.

Além disso, a prefeitura lembra que essa opção só vale para a data em que as faixas etárias forem convocadas para a primeira dose. “Usuários de faixas etárias anteriores e grupos já convocados não poderão utilizar o serviço e devem procurar o centro de saúde definido para a sua idade ou grupo para receber a imunização”, finaliza a PBH.