Em confronto para cumprir tabela, válido pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro de Vôlei masculino, o Fiat Gerdau Minas passou pelo Uberlândia Praia Clube por 3 sets a 0, parciais de 25/17, 25/16 e 25/20, nesta segunda-feira (4), na Arena Minas. Os donos da casa foram à quadra com um time reserva porque a equipe estava garantida na semifinal do Estadual. A equipe do Triângulo Mineiro, por sua vez, já havia sido eliminada.

Na próxima etapa do Mineiro, a equipe do técnico Nery Tambeiro, de volta ao clube após comandar a seleção brasileira no Mundial sub-21, encara o América Montes Claros, quinta-feira (7), às 18h, no ginásio do Riacho, em Contagem, valendo vaga na final.

O vencedor do duelo vai pegar na decisão quem passar no compromisso entre Sada Cruzeiro e Brasília Vôlei, que também se enfrentam na próxima quinta-feira, às 20h30, no Riacho. A final do Mineiro está marcada para sexta-feira (8), às 20h, novamente no ginásio em Contagem.

Venda de ingressos para fase final

Começou nesta segunda-feira a venda online de ingressos para a fase final do Campeonato Mineiro. O ingresso custa R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia-entrada, para acompanhar a rodada dupla.

Clique AQUI para comprar os ingressos.

Na quinta-feira, a partir das 17h, as bilheterias do Riachão serão abertas, caso restem entradas disponíveis. Quem comparecer ao jogo deverá usar máscara no acesso e durante toda a permanência no ginásio, além de manter o distanciamento.

Para acompanhar as partidas será preciso apresentar comprovante de imunização completa ou teste negativo de Covid-19. Em parceria com o Laboratório Integral, torcedores terão desconto.

Serão aceitos apenas testes impressos das seguintes opções: teste rápido de antígeno para Covid-19 realizado no máximo 24h antes da partida ou teste RT-PCR realizado no máximo 72h antes do evento.