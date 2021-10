Com a vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá no último sábado (2), na Arena Pantanal, pela 23ª rodada da Série A, o América alcançou sua maior série invicta no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Até então, a melhor marca tinha sido registrada pelo clube nas edições de 2011 e 2016, quando ficou quatro partidas sem perder.

Neste período, o América venceu Ceará (em casa), Athletico-PR (em casa) e Cuiabá (fora), e empatou com Corinthians (fora), São Paulo (fora) e Flamengo (em casa). Aproveitamento de 67% em seis rodadas do Brasileirão. A última derrota no Brasileirão foi em 23 de agosto, para o red Bull Bragantino, por 2 a 0, no Horto.

Com a sequência, fica atrás apenas de Atlético, com 15, Corinthians, com nove, e Fluminense, também com seis jogos de invencibilidade.

Em pontos corridos

O América nunca havia ficado tanto tempo sem perder nas vezes que disputou a Série A, em pontos corridos: 2011, 2016 e 2018. Em 2011, a sequência teve início na 27ª rodada, com o empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no estádio Canindé, em São Paulo; depois, empatou sem gols com o Atlético, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, e venceu o Ceará, por 4 a 1, em casa, e por fim, bateu o Corinthians, por 2 a 1, no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia.

Cinco anos depois, de volta à elite, o Coelho acumulou outros quatro jogos de invencibilidade, entre a 24ª e a 27ª rodadas. Empatou com a Ponte Preta, em 1 a 1, no Moisés Lucarelli, em Campinas, e com o Figueirense, em 2 a 2, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Venceu o Internacional por 1 a 0, na Arena Independência, e repetiu o placar sobre o Botafogo, também no Horto.

Em 2018, o máximo que o Coelho conseguiu foram três jogos de invencibilidade, sequência que se repetiu duas vezes na competição. Porém, a melhor teve duas vitórias, contra Internacional (em casa) e Santos (fora) e um empate com o Palmeiras (em casa).

Agora, o Coelho terá pela frente o Palmeiras, nesta quarta-feira (6), às 21h30, na Arena Independência. A equipe paulista não vence há dois jogos, pois foi derrotado pelo Corinthians, na 22ª rodada, e vem de empate em 1 a 1 com o Juventude, na rodada passada.