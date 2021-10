O vôlei com conhecimento e independência jornalística

Ele é um dos mais indicados para falar sobre o tema.

A crise na base, acompanhada da atual gestão fracassada da CBV, mexe com Marcos Lerbach, um dos mais vitoriosos técnicos do vôlei brasileiro e atualmente trabalhando no Japão.

O currículo é extenso. Títulos e craques revelados.

Nomes como Giba, Vissoto, Evandro, Ricardinho, Gustavo, Dante, William, Rodrigão, Éder, Lucão passaram pelas mãos dele.

Marcos Lerbach foi bicampeão mundial infanto e juvenil. Jamais deixou as seleções de base fora do pódio, bem diferente do que acontece atualmente quando não conseguimos mais passar das quartas de final em nenhuma categoria.

O blog conversou com o treinador que mora e trabalha no Japão desde que foi dispensado pela diretoria que assumiu a CBV.

Por que o Brasil hoje não é mais referência no esporte?

Para analisar estas mudanças, talvez seja necessário nos determos na análise de dois cenários fundamentais neste processo – o cenário interno e o internacional. Os campeonatos regionais, estaduais e brasileiros tinham uma participação maciça de clubes novos, especialmente, nas competições de jovens. Isto fez com que tivéssemos muitas competições na base e os atletas tivessem uma formação completa. Em 1989, conquistamos o primeiro mundial no masculino (infanto), dois anos antes o feminino já tinha conquistado um mundial. A partir daí, verificamos que o Brasil começava a se destacar nas competições internacionais de base e com o tempo se reflete no adulto. Com a tradição de conquistar na base, nossos atletas chegavam nas seleções principais mais aptos e acostumados a disputar competições de alto rendimento.

Como vê a falta de intercâmbio?

O Brasil mantinha intercâmbio com todos os principais países do mundo, especialmente, nas categorias inferiores, o que tornava nossos atletas cada vez mais capacitados. A partir dos anos 2000, vários países passaram a “imitar” o Brasil e fizeram investimentos maciços na base. Com estes investimentos muitos países ascenderam internacionalmente e se tornaram competitivos. A maioria destes países entendeu, com o exemplo do Brasil, que a formação de base seria fundamental para alcançar a competência no alto rendimento.

Qual seria então a saída?

Ao contrário do movimento mundial em investir na base, percebemos que o voleibol brasileiro deixou de investir nas categorias de base. Hoje verificamos que muitos centros fecharam as portas, clubes tradicionais no vôlei deixaram de investir e não há diretrizes concretas e adequadas que vise novo processo de massificação do esporte no país. Só interessa os adultos e seus resultados. Não existe o pensamento, que para se ter bons atletas no adulto é necessário um processo de formação adequado para a alta performance. Ao analisarmos estes cenários é possível entender por que hoje não somos mais referência em nível internacional. O Brasil deixou de investir e priorizar a formação de base, seja nos clubes, como nas seleções. Os campeonatos de base acontecem mais por esforço de pessoas abnegadas e clubes formadores, do que por iniciativa da própria CBV. Portanto, verifico que novos rumos devem ser orientados no vôlei brasileiro. Se mudanças não forem feitas rapidamente, possivelmente, tenhamos que conviver com cada vez mais resultados indesejáveis daqui para frente.

E essa relação dos clubes com a CBV?

Nas seleções nacionais de base, por exemplo, foram diminuídos os tempos de treinamento e a possibilidade de intercâmbios internacionais. Com a diminuição do número de clubes, o enfraquecimento das competições nos estados e em âmbito nacional, além da falta de intercâmbio internacional, os atletas foram deixando de evoluir na técnica e capacidade de jogo.

Como era na sua época, em outra gestão da entidade?

Eu trabalhei com muita determinação e carinho com as seleções de base do Brasil. Vim de um momento que o Brasil vinha construindo um projeto e, qualquer resultado positivo, era muito importante para o nosso voleibol. Talvez a conquista mais importante tenha sido o mundial infanto (Sub-19) de 1989 (o primeiro campeonato conquistado pelo Brasil no masculino). Ele abriu portas para muitas outras conquistas. Paralelo a estas conquistas aconteceram as conquistas da seleção infanto juvenil (Sub-19), dirigidas pelo treinador Percy Oncken.

E como vê hoje o Brasil regredindo?

Vários fatores tem contribuido para que não alcancemos os melhores resultados. Estes fatores são de ordem técnica e estrutural, sendo que a queda na qualidade da formação dos nossos jogadores é consequência de fatores estruturais. Aqui no Japão, por exemplo, a formação esportiva é toda realizada nas escolas. As escolas tem uma estrutura fantástica e o esporte faz parte da formação moral dos japoneses. Todos com acesso ao esporte, como forma de educação. Eles são incríveis no planejamento e estruturação de projetos. O incentivo a formação de atletas deve fazer parte de um plano estratégico amplo, atuando na busca de investidores para estes projetos, bem como, na formação de treinadores e, por último, na organização de competições

Qual a sensação que fica mesmo olhando de fora?

Preocupação. Hoje muitos treinadores estão trabalhando fora do Brasil e sempre torcemos para que o vôlei brasileiro tenha bons resultados. Quando algum time brasileiro tem bom resultado, isto fortalece a imagem do vôlei brasileiro fora e, claro, abre portas para que jogadores e treinadores brasileiros venham trabalhar fora. Se os resultados são ruins, os dirigentes em outros países vão a procura de profissionais dos países vencedores.

Por que você optou em trocar o Brasil pelo Japão?

No início de 2016 fui comunicado pela CBV que não continuaria mais na equipe da CBV. Trabalhei lá por 32 anos e acho que cumpri razoavelmente a minha missão. Sempre me orgulhei de ter ajudado meus companheiros e atletas nos projetos da CBV. Me sinto honrado de ter trabalhado em uma instituição que conseguiu levar o voleibol brasileiro ao patamar que chegou. No entanto, acho que ninguém continua em um trabalho para sempre. É normal estas mudanças e encarei isto sem problemas. Logo em seguida a minha saída, recebi uma mensagem de uma equipe masculina do Japão. Aceitei entrar no projeto e trabalhei nesta equipe por dois anos. No ano passado aceitei o convite para ser técnico de uma equipe feminina (Saitama Ageo Medics). No ano passado ficamos em quinto lugar na Liga e fomos campeões da V Cup, que são as duas principais competições do Japão. Estes resultados foram muito importantes no meu primeiro ano por aqui. O Japão me recebeu de braços abertos e estou muito feliz por aqui. O país é muito sério, as pessoas são muito comprometidas.

Você pensa em voltar?

Claro que penso em voltar. Eu amo o meu país e sinto muita falta dos meus amigos e de um monte de outras coisas. No entanto, eu e minha esposa gostamos muito do Japão e, neste momento, nós estamos focados em nosso projeto no país. Ao final da temporada, nós devemos avaliar nossa vida e decidiremos

o que fazer.