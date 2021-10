A Casa Fiat de Cultura apresenta a partir desta terça-feira (5) a mostra digital “Desolação”, do belo-horizontino Mateus Moreira.

Montada nas salas da Galleria Piccolo – que fica no prédio principal do centro cultural, na Praça da Liberdade – a exposição vai oferecer ao público um passeio virtual e gratuito em torno de 15 pinturas a óleo do artista mineiro que investigam as angústias da humanidade nos tempos atuais.

O recorte segue em cartaz até o dia 28 de novembro e as visitas online podem ser acessadas diretamente no site da Casa Fiat. A exibição conta também com um tour interativo mediado por um especialista que pode ser agendado pelo Sympla.

Um dos nomes mais promissores da nova geração das artes de Minas, Moreira traz como marca registrada de seu trabalho a sensibilidade de discutir, através de suas pinceladas, temas complexos como o existencialismo e o estado de estranheza emocional e social que permeiam o dia a dia das pessoas.

“A pintura é um lugar em que posso expressar meus sentimentos em relação às atuais condições sociais, políticas e afetivas, em uma realidade em que a esperança é duvidosa”, diz o artista.

Filosofia pela tinta

Com influências que oscilam entre o impressionismo de Claude Monet (1840-1926) e o surrealismo dramático de Alberto Giacometti (1901-1966), as obras presentes em “Desolação” sublinham os limites entre o mundo dos sonho e o da realidade, que se revelam em um embate existencial que beira a descrença e a náusea.

“Esse conjunto de pinturas nasceu da possibilidade de se criar imagens que extrapolam o limite de um significado pessoal. Cada quadro é uma tentativa de adentrar no universo do inconsciente e buscar mensagens que possam me fazer acreditar e persistir”, explica Moreira.

A proposta inicial, aponta ele, surgiu por meio de um desejo quase inconsciente de transformar em cores e formas toda a sequência de “memórias e fragmentos de experiências” que fazem parte da sua vivência.

“Sempre pensei ser fundamental conseguir me identificar nesse processo. Era necessário perceber o que há de mim ali nas telas, ainda que eu não tenha a compreensão dos significados. E foi por meio desse inconsciente manifestado nas tintas que tudo acabou ganhando forma”, analisa o artista.

Além de ressaltar a produção mais recente de Mateus, a mostra traz ainda algumas obras inéditas retrabalhadas por ele ao longo dos anos, com é o caso de “Culpa II” – segunda versão de uma pintura antiga –, “Tentação”, que foi idealizada em 2017 e passou por algumas transformações desde então, e “Caos” que foi pintada várias vezes antes de ser finalizada.

Porém, a mais destacada das telas em exposição é “Desolação” (2021), que dá nome e serve como ponto chave para o recorte. A obra busca retratar o rastro de destruição que se perpetua nas angústias humanas e através de símbolos multicoloridos convida a uma reflexão profunda.

Para o jovem pintor – que faz 25 anos justamente no dia de abertura da mostra – conseguir provocar reflexão e ao mesmo tempo ativar uma crítica social significativa é um dos pontos centrais de sua arte.

“Acredito que quando existe uma urgência e comprometimento com o trabalho, é possível alcançar algum lugar de reflexão para com a sociedade”, prega Moreira. “O poder da imagem é algo com que se deve ter muita responsabilidade, principalmente num tempo em que as emoções estão tão fragilizadas. Por isso é preciso olhar um pouco mais para dentro e um pouco menos para fora para se achar a resiliência necessária que nos motiva a seguir vivos”, conclui.

Novo talento mineiro

Mateus Moreira nasceu em Belo Horizonte e se formou em pintura e desenho no curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ele já participou de mostras coletivas na Reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais, no Centro de Referência da Juventude, na Galeria da Escola de Belas Artes da UFMG, e na Godarc Galeria Multicultural, em Belo Horizonte. Em 2020, apresentou sua primeira mostra individual, “Resiliências”, na Galeria Nello Nuno, Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP).

“Desolação” é a segunda mostra individual em sua carreira.

Programação paralela

Além de ter acesso à mostra virtual, o público vai poder participar de um bate-papo ao vivo com Mateus Moreira, nesta terça-feira (5), às 19h. Durante a conversa, o artista vai compartilhar detalhes sobre as obras e seu processo criativo.

A programação da mostra conta também com visitas virtuais gratuitas que terão mediação ao vivo do Programa Educativo da Casa Fiat de Cultura. Para participar é necessário se inscrever pelo Sympla. Os tour acontecem no mês de outubro nas seguintes datas, dia 14, às 19h; dia 21, às 16h, e dia 28, às 19h.

Para escolas, universidades e grupos interessados em mediação exclusiva, o programa vai promover visitas em horários alternativos. Os interessados devem enviar e-mail para [email protected] e conferir a disponibilidade.

Todas as sessões contam com tradução em Libras.

Serviço

O quê: Mostra virtual “Desolação”, de Mateus Moreira

Quando: De 5 a 28 de novembro

Onde: No site da Casa Fiat de Cultura

Quanto: Gratuito com agendamento pelo site Sympla