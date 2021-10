De acordo com o advogado especialista em privacidade e segurança da informação Ciro Chagas, a queda nos servidores do Facebook nesta segunda-feira (4) pode ter causas distintas. Em entrevista a O Tempo, ele analisa a pane mundial nos servidores da empresa, que deixou tanto o Facebook, quanto WhatsApp e Instagram off-line por várias horas.

A instabilidade de internet e TV a cabo tem relação com a queda dos aplicativos?

A gente não sabe ainda o motivo dessa queda, se foi uma pane estrutural do servidor ou um ataque que pode ter sobrecarregado a rede como um todo. A internet é um mundo totalmente conectado por cabos submarinos que vêm dos Estados Unidos. Então, se tiver um problema na rede central, ela chega aqui com problema.

O que pode ser feito para evitar que o problema ocorra novamente? Existem outros servidores?

A grande maioria dos servidores de internet no mundo está nos EUA. Até pouco tempo atrás, 100% da nossa internet passava pelos servidores norte-americanos.

Tivemos uma ligação via cabo submarino recentemente com a Europa, mas foi a primeira vez na história. Isso aconteceu no início de junho. Estrategicamente, é importante o Brasil ter uma alternativa ao servidor norte-americano.

Até mesmo porque, se tiver uma pane, você tem outra opção, que não existia há alguns meses.

Quando a rede estará completamente estável?

Tudo indica que estão conseguindo reiniciar o servidor. À noite, o sinal começou a voltar de forma mais firme. Se houve o vazamento de informação, a gente vai saber daqui a alguns dias. Ainda é cedo para chegar a essa conclusão.