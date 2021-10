Tudo indica que Gabigol e Rafaella Santos, irmã de Neymar, reataram e estão felizes da vida. E mais do que isso: a família da moça sabe e aprova o relacionamento. Segundo informações do jornal Extra, o casal decidiu retomar a relação já há algum tempo, mas não tornou o namoro público para evitar desgastes. Entre idas e vindas, a relação já dura seis anos.

Ainda segundo o jornal, todo esse “segredo” se deve a, finalmente, Gabigol e Neymar Pai estarem se entendendo. Com Neymar, o irmão, está tudo zerado. Tanto que os jogadores foram só amor durante jogos da seleção.

O jorgador do Flamengo e o sogro nunca tiveram uma relação muito amistosa e já chegaram até a se atracar numa festa, há dois anos, em Paris. Desde então azedou qualquer tipo de aproximação entre eles. Mas pelo visto, agora a coisa mudou.

De acordo com uma fonte ouvida pelo Extra, o namoro de Gabigol e Rafa está a todo vapor e os encontros entre os dois têm sido muito bem despistados. “Antigamente, eles iam a um restaurante ou outro, mas sempre vazava alguma coisa”, diz a fonte, ligada ao mundo do futebol , que aposta que após a Libertadores, os dois assumem: “Ele está dedicado a fazer o namoro dar certo. Nem tem ido para a noitada. No máximo, uma resenha aqui e ali. Mas agora não é hora de mudar o foco para a vida pessoal dele”.