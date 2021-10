Jesuita Barbosa, 30, não veio aqui para explicar, mas para confundir. O ator, que já se declarou bissexual e em entrevista ao Conversa com Bial (Globo) afirmou ser “viado”, agora contou que sua sexualidade está sempre mudando.

“São fases da vida”, afirmou em entrevista à GQ. “Naquele programa [quando disse ser “viado”] era uma fase, agora até que estou bem hétero (risos).”

Ele diz que prefere não rotular a própria sexualidade porque gosta de explorar. “O corpo do ator, do ser humano, é esse lugar de experimentar”, afirma. “Não fico nesse rótulo de celebridade, não me interesso em divulgar a minha intimidade. Isso não tem nada a ver com o meu ofício.”

O ator se prepara para estrear em uma novela das 21h da Globo. Ele será um dos protagonistas do remake de “Pantanal”, previsto para 2022. “Fiquei apreensivo, claro, mas achei que era o momento de experimentar”, comentou à revista.

Ele também contou que, desde julho, ficou morando sozinho por três meses em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo . “Senti a necessidade de olhar para mim”, contou.

Nascido no interior de Pernambuco, ele também disse que sua vida foi muito marcada pelos anos que viveu por lá. “Carrego muita memória, beleza, inteligência e também traumas dessa parte da minha vida no sertão”, afirmou. “Mas havia uma soltura ao poder habitar a cidade inteira. Eu conseguia me perceber dentro da região árida, desértica.”