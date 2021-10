No período de 24 horas, Belo Horizonte confirmou 73 mortes em decorrência da Covid-19. Mas apesar do número elevado, a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) informou que a pandemia continua controlada na capital mineira. Conforme a pasta, nem todos os óbitos ocorreram necessariamente no período de um dia. Alguns estavam aguardando investigação para confirmar a real causa do falecimento.

No boletim epidemiológico nesta quinta-feira (7), a prefeitura divulgou que o município tem 6.871 vidas perdidas desde o início da crise sanitária. Na quarta-feira (6) eram 6.798. Segundo o levantamento, hoje BH tem 1.831 pessoas infectadas com o vírus. Elas estão em isolamento domiciliar ou internação hospitalar.

De março do ano passado até esta quinta foram notificadas 284.984 vítimas do novo coronavírus, sendo 234 diagnosticadas no intervalo de um dia. Atualmente, a lotação das UTIs está em 43,4% e 39% das vagas de enfermarias estão preenchidas. Os dois índices seguem no nível verde, de controle.

Já a transmissão do vírus está em 1, o que representa que 100 infectados transmitem a doença para outras 100 pessoas. O parâmetro é o único na zona amarela, de alerta. Com relação à vacinação, quase 80% dos moradores com mais de 12 anos tomaram a primeira dose, e 54,3% do público alvo da campanha concluiu o esquema de imunização.

Por causa da situação da capital na pandemia, uma nova flexibilização entrou em vigor nesta semana. O distanciamento no comércio foi reduzido para um metro e, a partir do próximo dia 18, 100% dos alunos vão poder frequentar as escolas ao mesmo tempo