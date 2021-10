Um casal de namorados foi assassinado dentro da caminhonete em que estavam em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. A morte dos universitários Gabriel Oliveira Faria, de 22 anos, e da sua namorada Letícia Maria Rocha, de 20 anos, ainda é um mistério para a polícia. Há suspeita que eles possam ter sido mortos por engano.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal estava na avenida Alberto Laender, no bairro São Diogo, por volta de 22h desta quarta-feira (6) quando foram atingidos pelos disparos. O casal chegava em um estabelecimento comercial, mas nem chegou a descer do veículo. A Polícia Militar foi acionada após denúncias de disparos de arma de fogo.

O jovem levou vários tiros no rosto e no pescoço e a namorada levou um tiro no rosto e outro de raspão no braço. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas os jovens já estavam mortos.

A polícia teve acesso às imagens de segurança que ficam próximas ao local do crime. O vídeo mostra dois homens armados atirando contra o veículo onde estavam os namorados. Depois eles fogem de motocicleta pela BR-116.

Nesta quinta-feira (7), a moto foi encontrada em uma casa da cidade, pela Polícia Militar. Um suspeito teria recebido R$ 10 para guardar o veículo.A PM suspeita que o alvo da morte não seria o casal, mas sim uma pessoa envolvida com o tráfico de drogas. A motocicleta usada no crime nunca foi emplacada.

A Polícia Militar prendeu também, nesta quinta, três pessoas que seriam levadas para a Polícia Civil, no entanto, as diligências ainda estão em andamento para encontrar mais suspeitos. A PM suspeita que ao menos cinco pessoas façam parte do duplo homicídio de alguma forma.

Gabriel Oliveira é filho de um sargento da Polícia Militar e estudava para o curso de Medicina. Nem ele e nem namorada tinham passagens policiais. A jovem estudava Medicina Veterinária. O caso foi repassado para a Polícia Civil para investigação de autoria e motivação.