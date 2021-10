Dando continuidade à vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura de Betim, na região metropolitana, iniciou, nesta quinta-feira (7), a aplicação da dose de reforço nos profissionais da saúde que atuam no município – e que foram imunizados com a segunda dose até o dia 12 de abril. A aplicação da terceira dose para este grupo ocorre, até a próxima sexta-feira (15), nos próprios locais de trabalho – Hospital Regional, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Maternidade Pública e Centros de Referência em Saúde Mental (Cersams).

Segundo a prefeitura, para receber o reforço é obrigatório o intervalo de seis meses completos após a segunda dose, independentemente do imunizante utilizado. “Será aplicada como terceira dose a vacina da Pfizer”, informou.

Estima-se que cerca de 6.900 profissionais desse primeiro grupo sejam vacinados ao longo dos próximos dias. Além dos trabalhadores da rede pública municipal de saúde, a aplicação da dose de reforço contemplará os profissionais da rede privada. Eles também serão imunizados no local de trabalho – hospitais Unimed e Mater Dei -, entre os dias 13 e 15 de outubro.

Público geral

O cronograma de dose de reforço da prefeitura também contempla a população de 79 e 78 anos, desde que esteja com seis meses completos do recebimento da segunda dose – independentemente do imunizante utilizado.

Os moradores de Betim que estiverem aptos poderão receber a terceira dose entre os dias 11 e 15 de outubro, das 8h às 17h, nas 37 UBSs da cidade. Para ser vacinado é necessário apresentar um documento de identidade com foto e o cartão de vacina com o registro das duas primeiras doses.

Segunda dose

A aplicação da segunda dose também avança no município. Os industriários começaram a receber a segunda dose, nesta quinta-feira (7), no antigo Betim Shopping. A população com idade entre 38 e 36 anos será a próxima contemplada, entre os dias 11 e 15, nas 37 UBSs da cidade. Para garantir a segunda dose é necessário apresentar na UBS referência um documento de identidade com foto e o cartão de vacina com o registro da primeira dose.