A primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi aplicada em 79,9% dos moradores com mais de 12 anos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), mais de 1,7 milhão dos quase 2,2 milhões dos habitantes alvos da campanha iniciaram a imunização. No total, 54,3% do público completou o esquema de proteção com as duas doses ou com a dose única.

Conforme calendário divulgado pela prefeitura, até sábado (9) todos os adolescentes serão contemplados com o imunizante. Além dos menores, a capital aplica doses de reforço nos idosos e a segunda dose em diferentes idades. Também já anunciou a terceira dose nos trabalhadores da saúde com mais de 50 anos.

A SMSA informou que a pandemia segue estável no município. O mais recente boletim epidemiológico, divulgado nesta quinta-feira (7), mostra que a taxa de transmissão da Covid continua em 1 – na zona amarela, classificada como de alerta. A ocupação das UTIs reduziu de 44,3% para 43,4% nas últimas 24 horas, e a lotação das enfermarias caiu de 40,5% para 39% no período. Os dois índices estão no nível verde.

O levantamento mostra que BH tem 1.839 pessoas infectadas com o vírus. No intervalo de um dia foram 234 diagnósticos no intervalo de um dia e 73 mortos. Com isso, os doentes desde o início da pandemia saltaram para 284.984 e os óbitos para 6.871.

Com relação aos mortos que entraram no boletim nas últimas 24h, a PBH explicou que eles não necessariamente ocorreram no período. Alguns ficam aguardando investigação para confirmar a causa do óbito.