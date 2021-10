O Campeonato Brasileiro de Parabadminton começou nesta quinta-feira (7) no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. A competição reúne 85 atletas até o próximo domingo (10).

Nesse grupo estão Daniele Tôrres, Eduardo Oliveira, Leonardo Zuffo, Júlio Godoy, Marcelo Alves, Rodolfo Cano, Rogério de Oliveira e Ricardo Cavalli, que foram medalhistas nos Jogos Parapan-Americanos de Lima (2019). Além deles também participa da competição Vitor Tavares, o único representante brasileiro na Paralimpíada de Tóquio.

Seguindo as determinações e os protocolos sanitários relativos à prevenção do novo coronavírus (covid-19), todos os atletas apresentaram exame RT-PCR com o prazo máximo de 72h antes do início da hospedagem no CT Paralímpico ou início da competição.