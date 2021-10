A boa fase no Atlético rendeu ao lateral-esquerdo Guilherme Arana uma vaga no elenco titular do técnico Tite, da seleção brasileira. O jogador fará sua estreia no time principal às 20h30 desta quinta-feira (7), contra a Venezuela, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2022. Para Arana, o sucesso em campo virá, se ele repetir o que já faz no Galo.

Tite já confirmou que irá utilizar o lateral do Atlético, líder do Campeonato Brasileiro e finalista da Copa do Brasil, na equipe titular. O jogador revelou que já conversou com o treinador e foi orientado a repetir o trabalho que faz no Galo.

“A minha função de lateral é sempre apoiar e marcar bem. Eu já trabalhei com o professor Tite, e ele sabe das minhas características. Ele conversou comigo e mandou eu fazer o que venho fazendo dentro do clube. Então, não vai ser diferente. A gente tem que respeitar a equipe adversária. Não é só porque estão na última colocação que temos que entrar tranquilos, temos que encarar o jogo como um jogo difícil. Esse é o pensamento. Vou fazer na seleção o que venho fazendo no meu clube para desempenhar um bom futebol”, disse.

Enquanto representa a seleção brasileira nas Eliminatórias, Guilherme Arana desfalca o Atlético em momento importante na temporada. Na quarta-feira (6), o Galo empatou em 1 a 1 com a lanterna Chapecoense, resultado considerado ruim para um time que quer ser campeão. Após o empate, Cuca citou os desfalques que a equipe teve. Arana e os outros convocados – Junior Alonso e Alan Franco – ficarão de fora pelo menos mais dois jogos, contra Ceará e Santos, pelo Brasileirão.

A CBF decidiu não adiar o calendário do futebol com base nesta data Fifa, o que gerou muita discussão entre clubes e jogadores. Perguntado sobre o assunto, Arana preferiu desviar.

“Essa é uma pergunta que não cabe a mim, é uma coisa institucional. Lógico, quando eu tiver com a camisa do meu clube, vou dar a vida. Mas aqui também estou realizando um sonho, onde sempre sonhei estar, e também vou dar a vida por isso. Então, não cabe a mim, estou muito feliz com a camisa do meu clube e também aqui na seleção”, disse Arana.