A nova treinadora do time feminino do Atlético, Lindsay Camila, foi apresentada oficialmente pelo clube nesta quinta-feira (7). Ainda se inteirando da filosofia do Galo, Lindsay conversou com jornalistas e falou sobre as expectativas de comandar o time a partir desta temporada. Durante a apresentação, o clube também comentou sobre um novo patrocinador que será anunciado em breve.

Durante a cerimônia de apresentação, o diretor de comunicação do Atlético, André Lamounier, anunciou o início da construção do novo campo de grama sintética da Vila Olímpica, local de treinamento da equipe. Além disso, o diretor revelou que o clube irá anunciar em breve um novo patrocinador exclusivo para o time feminino.

Ainda conhecendo a estrutura e as peças do Galo, a treinadora campeã da Libertadores pela Ferroviária evita falar sobre a contratação de reforços para o fim da temporada.

“Eu tô chegando agora, tô conhecendo o clube. Tô maravilhada com o tamanho do Galo. Já conhecia, já via como telespectadora, mas estou contente de estar em um clube grande e conhecendo as pessoas que vão trabalhar comigo. Não tivemos tempo ainda sobre isso. O projeto é como a gente tem falado. Disputar um Brasileiro de igual para igual. A expectativa é de fazer sempre o melhor possível como uma grande equipe”, disse Lindsay.

Os planos para a próxima temporada precisam ser grandes, já que a equipe conquistou, pela primeira vez, o acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Na disputa da competição nacional, o Galo terá um calendário mais completo e enfrentará as equipes mais tradicionais do país. Perguntada sobre o que pode mudar na equipe para 2022, Lindsay foi cautelosa.

“A gente vai sentar e, como já falei, estou conhecendo. Cheguei hoje a cidade. A gente vai sentar para conversar um pouco após meu início de trabalho por aqui. Ainda estou chegando como espectadora. Essas conversas vão acontecer daqui para frente”, afirmou a treinador.