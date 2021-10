Após despachar uma mala recheada com 7,72 kg de cocaína, uma mulher de 31 anos que tentava embarcar para Lisboa, em Portugal, acabou presa em flagrante por tráfico internacional de drogas no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana da capital mineira.

A prisão aconteceu no último fim de semana, entretanto, a Polícia Federal (PF) só divulgou a informação nesta quinta-feira (7). De acordo com a corporação, a bagagem foi selecionada entre aquelas despachadas para o voo com destino à capital portuguesa.

A mala foi aberta na presença da passageira e, dentro dela, foram achados os diversos tabletes da droga.

Ainda segundo a PF, a suspeita responderá pelo crime de tráfico de drogas, que tem pena de reclusão de 5 a 15 anos, podendo ser aumentada em um sexto a dois terços por conta da internacionalidade do delito.