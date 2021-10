A Polícia Civil e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) assinaram nesta quinta-feira (7) um termo de cooperação para divulgação e apoio na campanha Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica.

A campanha, criada em 2020, durante a pandemia de coronavírus, consiste em alertar as mulheres que elas podem denunciar casos de violência doméstica de forma silenciosa, desenhando um X na cor vermelha na palma da mão e mostrando o desenho em estabelecimentos comerciais. A partir do sinal, o funcionário do estabelecimento solicita os dados da vítima e os repassa para as autoridades policiais.

Tudo ocorre sem grandes alardes, já que a vítima pode estar no local acompanhada do agressor. O chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, o delegado-geral Joaquim Francisco Neto e Silva, explica que a parceria com a CDL-BH, que tem cerca de 13.000 filiados na capital mineira é importante para alavancar a campanha e que o comerciante que auxiliar na denúncia não se torna testemunha no caso.

“Após acionar a polícia nós entramos em ação para apurar os fatos. Mas o comerciante não é obrigado a servir como testemunha. Ele é apenas o comunicante dessa ocorrência”, disse.

Além de um vídeo elaborado pela campanha, 4.000 panfletos e 2.000 cartazes serão distribuídos aos comerciantes de Belo Horizonte, trazendo orientações. Dados da Polícia Civil apontam que até agosto deste ano, 93.279 casos de violência doméstica foram registrados em Minas Gerais. No mesmo período de 2020 a estatística foi bem parecida, somando 93.439. O chefe da Polícia Civil alerta que fazer a denúncia é sempre importante.

“É necessário denunciar. Sobretudo porque os números de feminicídio mostram que aqueles casos que resultaram em feminicídio não foram procedidos de uma comunicação ao poder público. O feminicídio precisa ser evitado e as vidas precisam ser poupadas. Para isso, comunicar é muito melhor”, disse o delegado-geral.

Comerciantes

Já a partir da próxima semana, os estabelecimentos da capital mineira vão receber o material da campanha. O presidente da CDL-BH, Marcelo Sousa e Silva diz que publicações também começarão a ser feitas nas redes sociais da própria CDL-BH e da Polícia Civil.

“É uma questão que chega pra gente todo dia. A gente viu essa possibilidade de estar ajudando na divulgação, mostrando para os comerciantes que é simples receber essa pessoa e que a mulher possa ter mais um local que ela possa mostrar estar precisando de algum tipo de ajuda. Vamos explicar par os comerciantes que não é um bicho de sete cabeças poder ajudar e vamos divulgar em nossos canais de comunicação a campanha”, explicou.

Marcelo Sousa e Silva afirma ainda que a ideia é envolver outras CDLs localizadas no interior do Estado na campanha.

“São 206 CDLS espalhadas pelo Estado. Nós vamos provocar elas para aderirem à campanha, fazer a divulgação na cidade do vídeo e vamos ceder o modelo de cartazer e folders para fazer a ação, além de instruir os comerciantes do interior de como proceder”, pontuou.

As denúncias também podem ser feitas nas Delegacias Especializadas em Atendimento à Mulher ou mesmo pelo site delegaciavirtual.sids.mg.gov.br.