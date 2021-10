A partir de quinta (14), um trecho de 5 km da Via Expressa, entre Contagem e Betim (do São Luiz ao Vila Cristina), começará a passar por obras de recapeamento, e os 40 mil motoristas que trafegam pelo local diariamente devem ficar atentos, já que, de segunda a sábado, das 8h30 às 17h, haverá interdições em uma das faixas da via. Além do novo asfaltamento, o local receberá obras de drenagem e nova sinalização horizontal de trânsito. Os trabalhos devem durar cinco meses.

“A Via Expressa tem uma grande importância em nível regional e é uma rota alternativa à BR–381 para municípios da região metropolitana. Mas, em função do grande fluxo de veículos pesados que passam por ela diariamente, com o passar dos anos, foi se deteriorando. Apenas sua manutenção não trazia mais o conforto que os usuários necessitam”, salientou Marinésia Makatsuru, presidente da Ecos, autarquia da prefeitura que vai fiscalizar a obra.

Segurança

Para garantir a segurança dos usuários, a via será sinalizada durante todo o período da obra. Na próxima semana, faixas com orientações aos motoristas serão instaladas na via e em bairros circunvizinhos. “Mesmo as intervenções ocorrendo fora do horário de maior fluxo de veículos, a orientação é que, durante os trabalhos, os motoristas utilizem a BR–381, façam rotas alternativas ou evitem transitar pela via”, frisou.

Mais intervenções

Outras duas grandes vias importantes do município também passarão por um conjunto de obras de melhorias para oferecer mais segurança a motoristas e pedestres: a avenida Marco Túlio, no trecho de 7,6 km entre o Jardim das Alterosas e o Capelinha, e a avenida Nova York, nos 1,7 km em que a via corta a região do Imbiruçu.

A avenida Marco Túlio será a primeira a receber as intervenções, a partir do dia 18, e, logo depois, a Nova York. Juntas, as três vias – o que inclui a Via Expressa – receberão R$ 11,9 milhões em investimentos.