Cães e gatos que vivem em Belo Horizonte vão poder receber, gratuitamente, a vacina que protege contra a raiva no próximo dia 16. A prefeitura divulgou que o sábado da próxima semana será dedicado para a vacinação antirrábica. A intenção da prefeitura é aplicar o imunizante em cerca de 280 mil animais.

Para isso, vai disponibilizar aproximadamente 250 pontos de vacinação. Além disso, mais de mil profissionais estarão envolvidos na campanha. No dia não haverá vacinação contra a Covid-19 no município.

A raiva é uma doença infecciosa transmitida ao ser humano pela saliva e secreções de animais infectados, principalmente por mordeduras, arranhaduras e lambeduras. Cães e gatos são a principal fonte de infecção, mas há também os morcegos, raposas, gatos do mato, saguis, gambás. Animais como bois, vacas e cavalos também são transmissores da doença. A letalidade da doença é de quase 100%.

Por causa do registro da doença em BH, o Parque Municipal segue fechado, apesar das flexibilizações autorizadas pela prefeitura. O executivo disse que só vai reabrir a área verde depois que conseguir imunizar todos os gatos que vivem no espaço. Neste ano, pelo menos 18 morcegos foram diagnosticados com a enfermidade.

Na capital, desde 1.984 não há casos de raiva em humanos. Em gatos e cães a enfermidade não ocorre há 36 anos e há 32 anos, respectivamente.