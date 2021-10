A equipe do participante de ‘A Fazenda 13’ Rico Melquiades, atual fazendeiro, informou que a RecordTV analisa imagens de possíveis agressões contra o peão, provocadas por Victor Pecoraro e Dynho Alves. A emissora foi acionada por aquilo que foi definido pela equipe de Rico como tentativa de ‘colocar em risco a integridade física’ do participante (veja a nota abaixo)

Qualquer tipo de agressão é proibida no confinamento e pode gerar a expulsão do agressor. Rico chegou a tentar contato direto com a produção afirmando que Dynho colocou o pé para que ele caísse e se machucasse durante uma confusão que ocorreu nesta madrugada.

A briga começou quando Rico, revoltado com a provocação dos outros peões após a eliminação de Erika, pegou o pó de café e jogou fora.

Na confusão, Aline escorregou e caiu no chão e Rico correu para fora da casa. Dynho Alves ficou nervoso e partiu para cima de Rico gritando “eu vou te quebrar”. Ele foi segurado por Tiago Piquilo. Tati gritava: “Joga a despensa toda, deixa ele jogar”.

Victor Pecoraro, que durante o dia havia dito que iria provocar Rico para ele ser expulso, se vingou jogando leite na cabeça dele, que respondeu jogando leite e catchup no ator.

“Você está se ferrando com ele”, disse Solange, que depois sentou no sofá chorando. “Você acha que está certo o que ele fez?, Gui perguntou para Aline. “Após a confusão, Bil e Victor começaram a limpar o chão da cozinha, enquanto o restante dos peões criticava Rico.

No quarto, Dayane falou que Dynho saiu das trevas buscando briga com Rico com as mãos nas costas para dizer que não estava agredindo ninguém. Ela lembrou que foi Dynho quem partiu para cima do Nego do Borel na baia para brigar. “A gente não vai virar as costas para você”, disse Dayane.

Depois de toda a confusão, Rico passava maquiagem no rosto e ria da briga com Dayane e Aline no quarto da fazenda.

EITA! Após o @RicoMelquiades jogar o pó de café no chão, o @dynhoalvesreal partiu pra cima! 😱 Assine o @sigaplayplus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 9 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/adsCca4oVO — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 8, 2021