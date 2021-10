A saída para o feriado de Nossa Senhora Aparecida, na próxima terça-feira (12), é complicada devido acidentes e fluxo intenso de veículos no fim da tarde desta sexta-feira (12). As BRs 040 e 381 registram uma movimentação intensa de veículos e os motoristas que passam pelos locais devem ter atenção e paciência.

Dois acidentes também contribuem para complicar o trânsito. No Anel Rodoviário, na altura do Olhos D’Água, na região Oeste de Belo Horizonte, um carro e uma moto bateram no sentido Vitória. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a fila gerada pelo acidente já chega ao Km 555 da BR 040, próxima ao posto da PRF em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte.

Outro acidente é registrado na BR-381, no km 484, em Betim, na região metropolitana, sentido Belo Horizonte. Uma faixa está interditada e já são três quilômetros de lentidão no local. A BR-381 tem trânsito lento principalmente na chegada a Belo Horizonte e na saída para Vitória (ES), há lentidão também nas cidades do Sul de Minas.

Na BR-040, o trânsito é intenso principalmente nas saídas para o Rio de Janeiro e para o Distrito Federal, além de dentro de Belo Horizonte e na região metropolitana. Na BR-116, em Governador Valadares, no Rio Doce, é registrado também fluxo intenso de veículos e lentidão. Na BR-262, na altura de Rio Casca, há muita neblina no trecho de serra. A PRF pediu que os motoristas redobrem a atenção em caso de chuva e neblina nas estradas.