Alô, Nação Azul! Cruzeiro e Coritiba hoje à noite no Couto Pereira. Esse é o jogo. Respeitar o adversário faz parte, mas temer jamais. É o momento do time celeste mostrar que realmente evoluiu e que tem potencial para desbancar o líder da Série B, que embora tenha um time aplicado e que conta com jogadores experientes, também tem suas deficiências e fragilidades. Se quiser continuar com o discurso de que vai lutar até o final para ter chances ainda de acesso, o Cruzeiro vai ter que levar pra campo a gana e o desejo de vitória. Tropeço nem pensar, e empate só poderá ser levado em consideração, dependendo das circunstâncias da partida. Mas vejo sim um Cruzeiro mais encorpado e cheio de confiança, até mesmo os jovens Matheus Pereira, Thiago e Vitor Leke. Pela velocidade e habilidade que tem o atacante que veio do Atlético-GO, pelas arrancadas e poder de finalização que tem Thiago, e pelos espaços que certamente dará o Coritiba, esta dupla tem tudo pra fazer acontecer na capital paranaense. Sejamos então otimistas.

