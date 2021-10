O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP), que tem uma longa ficha de conquistas amorosas, revelou nesta semana que já namorou a cantora Marisa Monte. O relacionamento, conforme o parlamentar, ocorreu antes dela estourar em todo o Brasil com a música “Bem Que Se Quis”. A história dos dois, até então, não era de conhecimento do público.

“Conheci a Marisa Montes há muitos anos, no Rio, fazendo uma peça do Miguel Falabella, a ‘Rocky Horror Show’. Ela foi minha namorada, ninguém sabia. Eu falei agora porque você tocou e com o maior respeito. A gente namorou durante um tempo. Fiquei muitos anos na casa dela, na Urca. Ela já cantava muito nessa época e fazia os musicais do Falabella”, declarou durante entrevista para o “Love Treta Podcast”, apresentado por Rafael Cortez.

Frota ainda contou que começou a namorar com Marisa Monte em 1982 e, somente sete anos depois ela ganhou fama como cantora. Durante a entrevista, o deputado deixou escapar que não comunicou a ex-amada que faria a revelação e aproveitou para destacar o quanto admira a artista.

“Não quero que ela fique triste porque revelei isso aqui. Acho ela uma grande mulher, uma grande atriz, uma pessoa bacana e que tem um trabalho de respeito no mundo todo. Fez parte da minha vida”.