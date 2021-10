O América pode ter um desfalque importante para o jogo com o Juventude neste sábado (9), em Caxias do Sul. O atacante Zárate ainda está sendo acompanhado pelo departamento médico do clube, após sentir dores na coxa direita no jogo contra o Palmeiras, na quarta-feira, em Belo Horizonte.

No duelo, Zárate foi substituído aos 11 minutos do segundo tempo e, já no banco de reservas, iniciou tratamento com gelo na região da coxa. O jogador passou por exames ontem no CT Lanna Drumond, antes da viagem para o Rio Grande do Sul. Sua presença na partida ainda é indefinida.

Zárate foi titular em cinco dos seis jogos que participou desde que chegou ao América, no fim de agosto; em nenhum deles, atuou os 90 minutos. Até o momento, o argentino tem um gol com a camisa do América, na vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá, e duas assistências, diante de Athletico-PR e Corinthians.

Caso não tenha condições de, ao menos, iniciar jogando, Zárate pode dar lugar à Felipe Azevedo, que ficou no banco de reservas no último jogo, ou até mesmo à Ribamar e Rodolfo, que têm sido acionados com frequência por Vagner Mancini.

O Coelho entra em campo neste sábado (9), às 21h, diante do Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 25ª rodada da Série A. O time não perde há sete jogos no campeonato.