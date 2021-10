Uma moradora de Araguari, no Triângulo Mineiro, acionou o Corpo de Bombeiros depois que o filho dela de 8 anos saiu para soltar pipa e não retornou, na última quarta-feira (7). Após várias horas de buscas, o menino foi encontrado dentro de um sofá localizado nos fundos da residência.

A criança tinha acabado de almoçar quando foi soltar pipa em um local que tem uma plantação de soja. Ele foi com outras crianças, mas a mãe acreditou que o menino não tinha retornado e foi atrás dele. Por não ter encontrado, ela acionou os bombeiros. O menino já tinha voltado para casa, mas viu que a mãe estava o procurando, ficou com medo de apanhar e se escondeu dentro do sofá. Só que ele acabou dormindo.

Os bombeiros buscaram o menino onde ele foi visto pela última vez soltando pipa e, como não tiveram sucesso, voltaram à casa da família para tentar mais informações de onde a criança poderia estar.

Foi quando descobriram que ela estava dentro do sofá perto de um amontoado de lixo atrás da casa. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso.