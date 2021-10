Belo Horizonte terá um esquema de segurança para evitar tumultos no trânsito e nas ruas da capital neste feriado de Nossa Senhora Aparecida – de 8 a 12 de outubro.

De acordo com informações da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH), a BHTrans, em parceria com a Guarda Municipal e a Polícia Militar, vão realizar o monitoramento periódico nas vias da capital, sobretudo no terminal rodoviário.

A PBH ainda vai prestar mais informações sobre esse monitoramento, principalmente sobre a necessidade de alteração do trânsito na capital por causa do feriado.

