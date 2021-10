A revista France Football revelou nesta sexta-feira (8)os nomes dos 30 finalistas à Bola de Ouro. A lista conta com os brasileiros Neymar, atacante do Paris Saint-Germain (PSG), da França, e Jorginho, naturalizado italiano, que atua no meio-campo do Chelsea, da Inglaterra, além de defender a seleção da Itália. O renomado prêmio de melhor jogador do mundo é concedido desde 1956. Uma eventual vitória seria inédita para qualquer um dos dois atletas. Os vencedores serão conhecidos em uma cerimônia na capital francesa, programada para 29 de novembro.

Dois veteranos chamam a atenção: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi foram indicados pela 17ª e 15ª vez, respectivamente. Por outro lado, 15 dos 30 jogadores são finalistas pela primeira vez. Um deles é Jorginho. O meio-campista aparece como um dos nomes mais imponentes depois de uma temporada bastante vitoriosa na Europa. Ele conquistou os títulos da Liga dos Campeões (com o Chelsea) e da Eurocopa (com a Itália). Justamente em virtude destes resultados, foi coroado pela UEFA com o prêmio de melhor jogador da temporada 2020-2021, em agosto.





Neymar, por sua vez, concorre à Bola de Ouro pela décima vez. As primeiras duas indicações foram quando ainda defendia o Santos. Foram outras quatro indicações pelo Barcelona e esta é a quarta pelo PSG. Ele nunca venceu. Chegou em terceiro lugar em duas ocasiões: em 2017, quando ficou atrás de Cristiano Ronaldo e Messi e em 2015, quando a premiação ainda era entregue em parceria com a FIFA, com o português e o argentino invertendo posições.

Em termos de clubes, os mais bem representados foram os finalistas da última edição da Liga dos Campeões da Europa: Chelsea e Manchester City, ambos da Inglaterra, tiveram cinco indicados cada um.

Ederson, do City, concorre ao Troféu Yashin

A revista francesa também premiará a melhor jogadora do futebol mundial, o melhor atleta sub-21 e o melhor goleiro. Nesta última categoria, chamada de Troféu Yashin – homenagem ao lendário goleiro russo Lev Yashin – o brasileiro Ederson, do Manchester City, é um dos concorrentes. O atual vencedor na categoria é outro brasileiro: o goeliro Alisson, atleta do Liverpool. e da seleção brasileira. Ele foi laureado 2019. No ano passado, não houve entrega de nenhum dos prêmios, em virtude da pandemia da covid-19.