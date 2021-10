A saída para o feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida e em que é comemorado o dia das crianças também, na próxima terça-feira (12), já começa a ter trânsito intenso na BR-381 tanto na saída para o Espírito Santo, quanto na chegada para Belo Horizonte, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os motoristas que seguem pela rodovia devem ter atenção.

Na BR-381, o trânsito também é lento na altura de Betim, na região metropolitana da capital mineira, no sentido São Paulo por causa de um acidente. O tráfego flui com lentidão pela faixa direita da pista. No momento, há cinco quilômetros de fila no trecho. Na BR-040, o trânsito é intenso nas saídas para o Rio de Janeiro e para o Distrito Federal.

Nas demais rodovias mineiras ainda não há registros de congestionamentos. A Concessionária Via 040, que administra a BR-040, disse que há uma expectativa de aumento de fluxo de 13% durante o feriado prolongado.

Saiba os horários que devem ter maior movimentação de veículos na BR-040:

• Sexta-feira (08/10) – Tráfego intenso a partir das 16h – Fluxo de saída

• Sábado (09/10) – Tráfego intenso das 7h às 13h – Fluxo de saída

• Domingo (10/10) – Tráfego normal

• Segunda-feira (11/10) – Tráfego normal

• Terça-feira (12/10) – Tráfego intenso das 13h às 18h – Fluxo de retorno

Em caso de emergência podem ser acionados os telefones da PRF 191 e (31) 3064-5300 e do Corpo de Bombeiros 193.