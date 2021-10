O Brasil ultrapassou nesta sexta-feira (8) a triste marca de 600 mil mortes por Covid-19. Mesmo com o avanço da vacinação e a pandemia em desaceleração, o país contabilizou nas últimas 24 horas mais 615 vidas perdidas para a doença. E, com os novos registros, chegou a 600.425 mortos.

No território nacional, o novo coronavírus já fez 21.550.730 vítimas, sendo que 18.172 receberam o diagnóstico entre quinta-feira (7) e esta sexta. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Conforme o levantamento, a Covid tem letalidade de 2,8%.

Minas Gerais é o segundo Estado com mais óbitos em decorrência da doença, com 2.155.777. O ranking de vidas perdidas desde março do ano passado é liderado por São Paulo, que soma 4.378.139 mortes pela doença.

Depois de Minas estão o Paraná, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Com o avanço da vacinação, a pandemia está desacelerando e as mortes em queda. Mas os registros continuam altos. Dos 500 mil para 600 mil óbitos foram 81 dias.

Média Móvel Covid no Brasil: