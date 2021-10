Ao menos 68 cidades de Minas Gerais (veja lista abaixo) devem enfrentar chuva e ventos fortes neste sábado (9). É o que alerta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O aviso já começa a valer nesta sexta-feira (8). As chuvas devem ter entre entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e serão acompanhadas de ventos intensos (40-60 km/h). Com isso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Veja a previsão do tempo detalhada.

As cidades que podem ser afetadas estão nas regiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste de Minas, Noroeste de Minas e Oeste de Minas

Confira algumas instruções do Inmet em caso de chuva

– Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

– Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

– Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira a lista de cidades que podem ter chuvas fortes neste sábado (9)

Abadia dos Dourados

Água Comprida

Araguari

Araporã

Araxá

Cachoeira Dourada

Campina Verde

Campo Florido

Canápolis

Capetinga

Capinópolis

Carmo do Paranaíba

Carneirinho

Cascalho Rico

Cássia

Centralina

Claraval

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Conquista

Coromandel

Cruzeiro da Fortaleza

Delfinópolis

Delta

Douradoquara

Estrela do Sul

Fronteira

Frutal

Grupiara

Guarda-Mor

Guimarânia

Gurinhatã

Ibiá

Ibiraci

Indianópolis

Ipiaçu

Iraí de Minas

Itapagipe

Ituiutaba

Iturama

Lagoa Formosa

Limeira do Oeste

Monte Alegre de Minas

Monte Carmelo

Nova Ponte

Patos de Minas

Patrocínio

Pedrinópolis

Perdizes

Pirajuba

Planura

Prata

Rio Paranaíba

Romaria

Sacramento

Santa Juliana

Santa Vitória

São Francisco de Sales

São Roque de Minas

São Tomás de Aquino

Serra do Salitre

Tapira

Tupaciguara

Uberaba

Uberlândia

União de Minas

Vazante

Veríssimo